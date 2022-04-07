前總統陳水扁今召開記者會強調「因公支出大於收入」，因此絕對沒有貪汙。對此，曾任總統府秘書長的立法院長游錫堃今表示，台灣是重視人權的民主國家，對官司採取無罪推定，在還沒判決之前，就要推定無罪，當事人當然以可以就他的權益提出對自己有利的證據，各界都應該尊重。

陳水扁今天表示，當年舉辦反反分裂法民主和平護臺灣大遊行時，黨內部有很多不同意見，有人認為應該採取停止與中國交流，有人甚至認為直接台灣獨立，後來才想到一個較好的方法，決定發起這個活動，後來非常成功。當時，他拿出2000萬透過總統府秘書長游錫堃，交給民進黨祕書長李逸洋，李再交給民進黨智庫新境界基金會，但不敢說是總統府給的，後來再把這筆錢拆成好幾筆，以無名氏方式捐給新境界。

面對陳水扁今在記者會上的相關說法，游錫堃今天表示，台灣是民主國家，重視人權，對官司也是無罪推定，在還沒判決之前要推定無罪，當事人當然可以就他的權益提出對自己有利的證據「，我是覺得，應該有這個權利，大家應該尊重。」