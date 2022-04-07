保外就醫的前總統陳水扁今天北上出席「國務機要費國際記者會」。台中監獄副典獄長吳照明回應表示，已派員到場督飭及蒐集資料審認，若違反規定將依情節訪視督飭改善。

陳水扁因案判刑，移到台中監獄附設培德醫院執行，保外醫治以來，經常參加活動到處趴趴走，且在網路發言不斷，多次挑戰中監底線，中監也規定「不能上台」、「不演講」、「不接受媒體採訪」、「不可以談論政治」等「四不原則」，但扁持續一再踩中監紅線。

至於陳水扁今天在凱基會辦公室召開記者會，是否違反保外醫治規定？台中監獄副典獄長吳照明表示，陳水扁保外醫治期間的言行，中監依《監獄行刑法》第63條及「受刑人保外醫治審核基準管理辦法」辦理，為使他確實遵守規定，中監在活動前已進行追蹤，掌握參與動向，並督促遵守相關規定。

吳照明表示，今天已派員到記者會現場督飭及蒐集資料，以妥適認定及處置，後續會再依蒐集的相關事證審認，如有違反應遵守事項，會依情節再次派員加強訪視並督飭改善，使他專心接受診療及遵守前揭法令等規定。