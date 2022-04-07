文夏是國寶歌王。（優質生命協會提供）

國寶歌王文夏因器官衰竭於昨（6日）晚於睡夢中辭世，享耆壽94歲，家屬透過台灣優質生命協會對外聯繫，並安排相關追思儀式。目前文夏的大體在一殯，採基督教儀式，無設置靈堂，告別式日期待訂，有確定日期會再對外公布。

文夏本名王瑞河，1928年出生於台南，就讀台南高商二年級(1949年)時創作了第一首台語創作＜飄浪之女＞，也開始組樂團在台南演出，1956年與台南亞洲唱片合作灌錄唱片，為當時最受歡迎的台語歌手，有寶島歌王之稱。

1961年組文夏四姊妹樂團，為台灣最早流行樂團，1962年演出台語電影《台北之夜》造成轟動，更開啟隨片登台的演唱熱潮，1962至1972年先後拍了11部台語電影，文夏是台灣歌壇有史以來活躍最久的歌手，2017年90歲時還在國父紀念館舉辦個唱，曾灌錄超過1千2百首的台語歌曲，代表歌曲有〈媽媽請妳也保重〉、〈黃昏的故鄉〉、〈媽媽我也真勇健〉、〈飄浪之女〉、〈十八姑娘〉、〈星星知我心〉、〈再會呀港都〉…等，曾於2004年獲文化總會國寶級藝人獎章，2012年獲23屆流行音樂金曲獎特別貢獻獎，2020年獲24屆台北文化獎特別獎。

文夏積極投身公益，更於2019年7月愛傳承關懷演唱會，特別將他精彩人生故事製作音樂歌舞劇--《Bunk的音樂首部曲-第一次聽見文夏》，希望將生命歷經大風大浪的毅力鼓勵社會大眾與弱勢社福朋友！文夏用一生奉獻對台灣音樂的獨特創作力與非凡的才華，相信所有曾受到文夏老師豐沛生命力與熱情所鼓勵的人，都將永遠感佩與懷念--人間國寶文夏老師。