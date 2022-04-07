本土個案縣市分布。（圖／指揮中心提供）

PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

本土暴增382例創新高！17縣市都淪陷 陳時中：還會再往上升

中央流行疫情指揮中心今日（7）公布本土新增382例、境外移入149例，且高達290例確診個案還在調查中，等於本土連續一周確診個案數破百。此消息引發熱議，大批網友痛批蔡政府防疫政策混亂不清又不積極，更有人直言「每天2點記者會只剩下報數功能，記者會該廢了」。

今日新增382例本土，為188例男性、194例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今年3月29日至4月7日，其中包含165例為無症狀感染。

個案分布則為新北市（111例）、台北市（87例）、高雄市（59例）、基隆市（41例）、桃園市（28例）、花蓮縣（16例）、嘉義縣（8例）、新竹縣（7例）、臺南市及屏東縣（各5例）、臺中市（4例）、新竹市（3例）、金門縣、宜蘭縣及雲林縣（各2例）、苗栗縣及彰化縣（各1例）。相關疫調進行中。

此消息掀網路熱議，大批網友湧入PTT論壇留言：「每天2點記者會只剩下報數功能，記者會該廢了」、「確診數早就偷跑了，那還要這記者會幹嘛？」「記者會該廢一廢了」、「反正陳時中也不想開了吧，這時間拿去跑選舉多好」、「陳時中還想選台北市長喔？」、「新台灣模式就是讚」、「穩了」、「年底選舉穩如泰山」、「台灣只示範一次，每天本土大爆炸民調還能過半」。