匈牙利周三表示，準備以盧布支付俄羅斯的天然氣費用。該行動與歐盟的主張不一致，歐盟提出要拒絕以盧布支付天然氣的要求。

匈牙利總理Viktor Orban在周三的新聞記者會指出，如果俄羅斯提出要求，該國將以盧布進行支付。

目前距離帳單支付的時間還有數個星期。歐盟執委會此前表示，已經簽訂好以歐元支付的國家，應該堅持付款貨幣。

匈牙利外長Peter Szijjarto在稍早指出，歐盟當局在天然氣供應交易上，沒有任何角色，這些是匈牙利國有的MVM公司與俄羅斯天然氣工業(Gazprom)之間的雙邊合約。

匈牙利是歐盟部分反對對俄羅斯能源進行制裁的國家。總理Orban政府十年來一直與俄羅斯維持緊密商業關係。Orban在上周日贏得選舉，繼續掌權，靠的是對民眾承諾能源供應的安全。

斯洛伐克在周一表示，儘管與歐盟站在同一陣線，但有必要時會用盧布支付天然氣費用。該國8成以上天然氣依賴俄國。

奧地利的OMV公司在上周五表示，已經與俄羅斯天然氣工業就盧布支付的問題進行初步接觸，政府會以歐元進行支付。

匈牙利外長表示，如何修改我們的合約，沒有人有發言權。

拉脫維亞最大的天然氣貿易商表示，正在考慮以歐元或盧布進行支付。

立陶宛則已經表明，將不再進口俄羅斯天然氣，成為歐洲第一個完全擺脫俄國天然氣的國家。