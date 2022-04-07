近日，隸屬於河南省鄭州市登封市的少林寺因「4.52億鄭州買地」而登上了熱搜，不少網友驚歎，少林寺也要進軍房地產了？

4月6日上午，大陸河南省鄭州市以掛牌方式出讓了鄭東新區一宗商業、商務用地，河南鐵嵩數字科技有限公司（鐵嵩科技）以底價4.52億元（人民幣，下同）競得。

該宗地面積約3.82萬平方公尺，土地用途為零售商業、批發市場、餐飲、旅館用地、商務金融用地，規劃容積率小於1.5，建築密度小於40％，建築高度小於24公尺。

鐵嵩科技有何來歷？和訊網報導，天眼查資訊顯示，鐵嵩科技成立於2022年3月22日，註冊資本為4.52億元，經營範圍包括數位文化創意軟體發展、營業性演出、園區管理服務、住房租賃、房地產開發經營等。

該公司由河南鐵投和沅翰實業分別持股51％和49％，而沅翰實業背後是少林資管及少林寺現任方丈釋永信。從股權路徑看，釋永信持有河南少林無形資產管理有限公司80％股權，後者持有沅翰實業70％股權。

少林寺官網資訊顯示，釋永信1965年生於皖北，1981年（16歲）出家到少林寺，1987年接任少林寺管委會主任，1999年擔任少林寺方丈。

1998年，釋永信成立河南少林寺實業發展有限公司，在其帶領下，少林寺開始不斷擴大自己的商業版圖。經過多年發展，少林寺的業務橫跨文化、餐飲、藥品、服飾等多個領域，並且註冊多個公司和商標。

事實上，釋永信的商業版圖可說是規模頗大。天眼查資訊顯示，釋永信目前對18家企業擁有實際控制權，如河南少林無形資產管理有限公司、鄭州嵩山少林寺茶業有限公司、登封嵩頂文化體驗營有限公司、鄭州少室文化發展有限公司等等。