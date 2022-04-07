高鐵新竹站旁珍珠級用地日前舉辦綜合審查結果出爐，由半導體大廠聯發科拿下，簽約金上看3,000萬元，最快五月可簽約。

根據鐵道局規劃，由於新竹具高科技成長動能的區域發展淺力，以及穩定增長的人口數，再加上專二區地理位置臨近竹科，附近又有生醫園區及台鐵六家站等，因此有望打造中大坪數辦公大樓，提供竹科、生醫園區等產業擴廠需求，或是規劃複合式休閒商場滿足附近人士的零售、餐飲需求。

高鐵新竹站專二區為高鐵旁極少數未開發的基地，屬附屬事業用地、土地利用彈性，採取設定地上權方式辦理、經營期限延長為70年，基地面積約1.74公頃，最大樓地板面積為5.97公頃、建蔽率60％。

此次招商採兩階段審查，鐵道局初估可引資90億元，在第一階段資格審查中有聯發科及另一間知名建商通過、成為合格申請人，兩業者都擬打造辦公大樓，最終由聯發科拿下最優申請人。

此次權利金底價為2,691萬元，據悉，最後得標權利金上看3,000萬，並且會隨著經營年限增加漸增。根據招商文件的土地使用管制規範，此招商區域一樓室內需挑空，並開放公共使用，一來可舒緩人潮，也可提供藝文活動使用；並且為延續車站人行動線，專二區必須置天橋，串聯高鐵站及生醫園區，帶動兩側人流。