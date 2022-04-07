一名有法學背景周姓男子，與某位臉書社團內的與女臉友妹妹聚餐，卻頻頻向她秀出健身過的大胸肌，還請對方觸摸，接著耍賴既然自己被摸，所以也要摸回去，接著兩度伸進對方內衣裡「抓奶」，當時就讀高三的被害少女，事後在臉書抒發，並在成年後提告，獲法官採信，台北地院依強制猥褻罪判周有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

根據判決書，A女控訴，「案發時正在念高三，因臉書社團好友周男稱有東西要拿給姐姐，於是相約見面，我們先去吃百元義大利麵，吃完晚餐走回捷運站途中，周男說他健身練有胸肌，我姐有摸過，示意我可以摸，我就用手指頭戳了他的胸肌，他就立刻說為什麼女生就可以摸男生，男生不能摸回去呢？然後就用手臂環繞我脖子勾著我，摸了我的胸部，當下我嚇一大跳，腦中一片混亂。」

A女說，「我問他是不是也這樣摸我姐，他回答對啊，這時我想要遠離周男，所以趕快走去捷運站，但他一直跟著我，又上前第2次勾住我，把我勾到他的身體旁邊，把手伸進我的衣領、胸罩裡面，抓了我的胸部幾秒鐘才鬆手，回家後我立刻哭著跟我姐姐講這件事情，一直到隔年5月我都還無法釋懷，想起這件事情還是會流淚，我姐就建議我，要不要把事件過程在社團群組裡公開敘述。」

A女表示，這件事情對她陰影很深，一直自責難過，案發當時未滿18歲，所以只敢跟大姊講，不敢讓其他家人知道，後來成年了，也有經濟能力，再加上社會風氣的提升，這時才有勇氣及能力面對這件事情，在109年提起告訴。

周男審理時，坦承2次觸摸Ａ女胸部，但矢口否認有何強制猥褻之犯行，辯稱：我當時只是在跟Ａ女打鬧，Ａ女並沒有反抗，我沒有要強制猥褻Ａ女的意思。

Ａ女則在臉書社團貼文內容為：「大家好，大家會被加進這活動因為有件事情我忍了好久，一直不知道該不該說，現在才講或許為時已晚，不過我覺得是講出來舒服點。」並詳細描述自己遭周男騷擾過程。

法官審理後，認定Ａ女於案發返家後，立即向其胞姐哭訴遭被告襲胸，並於陳述被害情節時因恐懼而哭泣之真摯情緒反應，且Ａ女於案發後對周男所為，始終耿耿於懷，半年過後在胞姐鼓勵下，將其遭被告強摸胸部之事貼文公諸於社團，希望透過此方式抒發心中情緒以及獲得被告道歉等舉動，足以見案發後Ａ女的情緒及心理均因被告摸胸之猥褻行為而顯著有所影響。

法官審酌周男與Ａ女為友人關係，卻未能尊重女性，以開玩笑為藉口，違反Ａ女意願，在騎樓強摸Ａ女之胸部數秒鐘，造成Ａ女心靈受傷，長期無法釋懷，周男犯後雖否認犯罪，然其對於有摸Ａ女胸部之事實並不否認，並承認其行為確有不當之處，而當庭鞠躬對Ａ女致歉，因此判周有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。