美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳本週末訪日後，下一步可能取消到訪韓國轉赴台灣，若成真將成為25年來首度訪台的美國現任眾議院議長。中國人民國際關係學院教授李慶四表示，連同近日對台軍售案，美方趁大陸忙於防疫局面製造新的危機，讓稍早「習拜會」稍有緩和的中美關係又陷入緊張。
他認為這或會讓大陸提高對台軍事嚇阻，關鍵台海長期處於緊張狀態的話，沒人能保證不會擦槍走火，一旦發生意外，大陸可能就會順勢解決台灣問題。
李慶四表示，可以看到中美關係的困境完全是由於美國單方面造成，美國應承擔全部責任，如果美方不斷釋出態度刺激台灣正式走上獨立，而被大陸快刀斬亂麻地一鼓作氣拿下，大陸那也是被迫的，就像俄羅斯一樣是被美方逼到牆角的必要正當反應。
李慶四指出，如果真突破底線，以大陸軍事實力上尤其過去10多年的準備，解決台獨問題要比俄羅斯對上烏克蘭簡單許多，台灣是一個島，對台獨份子等於是甕中捉鱉。他說台灣民眾也應認識到問題嚴重性，反對美方罪惡目的，堅決反對裴洛西的到訪才是正確選擇。
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