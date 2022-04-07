台灣動物平權促進會、關懷生命協會及鳥語獸躍日前偕同立委，指控六福村不當飼養造成長頸鹿死亡，六福村認是不實指控6日委由律師向台北地檢署提告，並欲再進口4隻長頸鹿，動保人士7日到六福村門口舉牌要求「審查要透明」、「審查要負責」、「反對六福村引進長頸鹿」！

六福村聲明指出，特定組織開記者會試圖利用社群輿論、斷章取義的影片及未經證實的內容誤導公眾，並試圖讓主管機關禁止六福村引進長頸鹿，已委由律師提告加重誹謗，相關採證資料、論述文件將於偵查庭上提供，後續不再對此議題公開回應，一切靜待司法審查。

六福村將再引進4隻長頸鹿，農委會、縣府農業處、家畜所及相關專家學者7日到六福村，針對六福村申請輸入許可召開審查會，並現勘獸舍等飼養環境，被告的動保人士則在六福村大門抗議。

關懷生命協會專案主任周瑾珊表示，3月22日召開記者會要爭取就是能參與7日現勘，並非主張動保團體一定要加入審查，只希望有人列席了解整個審查許可過程，但被拒絕，就連推薦的專家學者也不被採納。

周瑾珊質疑看長頸鹿看場地的都是「商人團體」，會勘的專家學者和名單也不提供，這樣的把關機制對關心動物的人來說是資訊不公開、不對等，他們只是要求政府的是有一個公開負責的機制。

台灣動物平權促進協會執行長林憶珊說，六福村是合法的動物展演場所，但存在很多不符動物習性和事關動物福利的問題，動物展演許可證的審查機制是不公開，缺乏民間監督，他們主張包含審查委員的身分都應攤在陽光下。

到場聲援的縣議員連郁婷表示，動保人士依據事實提出長頸鹿在內的野生動物飼養環境問題，只有審查過程公開透明，才能平息動保界的疑慮，但六福村卻對動保人士提告加重誹謗！

動保人士對六福村的提告強調，他們握有明確的證據，正審慎評估是否反告，明確要求六福村應為提告向他們公開道歉！