民進黨屏東縣長黨內初選，擬參選人周春米、鍾佳濱與莊瑞雄三名現任立委競爭激烈，民調結果出爐，由縣長潘孟安力挺的周春米勝出，成為綠營屏東縣第一位角逐百里侯的女性，民進黨屏東縣黨部表示，4月20日將由中執會正式公告提名名單，代表民進黨參選2022年屏東縣長。

民進黨屏東縣長黨內初選採全民調方式決定，民調結果今天（7日）出爐，由縣長潘孟安力挺的現任不分區立委周春米勝出，周春米隨即發表感言：「我現在的心情千言萬語，就是一句深深的感謝，謝謝所有屏東鄉親的信賴、支持還有參與。」周春米並感謝莊瑞雄和鍾佳濱兩位對手，她表示雖然初選過程中有些激烈、有些交鋒，但是她會向兩位請益。

鍾佳濱隨後也送上祝福，並表示完全接受初選結果，但是他也提出現今的電話民調方式有不足之處，他表示:「對於初選的結果我完全接受，但是，在過程當中，我們也發現，目前電話民調的方式有些不足之處，各方也提出不同的意見，未來將會提出看法，聯合其他的參選人，來向中央黨部提出建言，希望能夠讓這個制度更臻完善。」莊瑞雄則是在臉書發文感謝屏東鄉親以及兩位參選人，表示這是一場很精彩的初選，他也恭喜周春米勝出，獲得這次初選提名。