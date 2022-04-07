受惠於調漲價格，以及恢復社交活動帶動產品需求，以牛仔布服飾聞名於世的Levi Strauss & Co（Levi's）上季業績優於華爾街預期，並維持2022年全年營收和獲利預測不變，受此激勵，周三盤後股價上漲2%。

在稍早前的一般交易時段，Levi's股價下跌1.52%，收在19.41美元。

為了緩解供應斷鏈、庫存短缺和通膨壓力，該知名牛仔褲製造商調漲了產品價格，而高腰牛仔褲和寬鬆服裝的流行風潮亦有助於推動整個產業的銷售。

Telsey Advisory Group零售業分析師Dana Telsey表示，每個市場都實現2位數營收增長，讓Levi's抵消了一些阻力，而減少打折促銷亦提振其業績。

執行長Charles Bergh在發布財報後的電話會議上表示，目前我們完全沒看到任何定價方面的阻力，下半年仍有更大的定價空間，而這將取決於公司的成本。

Levi's第一季營收年增21.8%，為15.9億美元，略優於分析師預測均值15.5億美元。

財務長Harmit Singh表示，供應鏈問題對營收的影響為6000萬美元，占比約為5%，且主要在美國。

經調整後每股盈餘為46美分，優於市場預估的每股盈餘42美分。

此外，該公司在一份文件中表示，將在第二季檢視與俄羅斯業務相關的資產減值情況。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，Levi's在3月暫停了俄國業務，包括新投資案在內。