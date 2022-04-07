海蟾蜍（學名：Rhinella marina）為世界百大入侵種，2021年11月在南投草屯發現野外族群，農委會林務局立即會同台灣兩棲類動物保育協會等單位全力移除，農委會並於2022年4月7日將其公告列入「野生動物保育法第31條第1項所定有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物種類」，為防止民眾飼養、繁殖之海蟾蜍個體不慎逸出野外，引發本土生態浩劫，在4月15日公告生效後，已飼養之個體應於指定期限2022年6月14日前向所在地縣市政府完成登記，且不得再私下繁殖或買賣，違者處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

林務局指出，繼2019年公告「美洲綠鬣蜥」為有害入侵種後，本次再公告增列的海蟾蜍原產於美洲熱帶地區，壽命長、適應力及繁殖力強，且會捕食小型野生動物，毒腺（耳後腺）大而明顯，造成捕食之肉食性動物中毒死亡，犬貓誤舔（食）亦可能發生致死現象，威脅生態及人畜安全，過去許多國家為防治甘蔗、香蕉與其他經濟作物的各種不同害蟲，將海蟾蜍引入世界各地，目前已在澳洲、菲律賓及日本等國家造成生態危害問題。

海蟾蜍先前在國內並未發現野外個體，但2021年11月7日在南投草屯一處菜園發現野外族群，疑似為放生或寵物棄養個體在野外繁殖所致，為防止入侵情勢擴大，林務局結合農委會特有生物研究保育中心、台灣兩棲類動物保育協會及南投縣政府，啟動移除作業，截至目前已移除超過1,600餘隻。因此，為自源頭管理，防止飼養的海蟾蜍進入生態環境，增加野外移除困難度，農委會將其公告為「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物種類」予以納管。

林務局表示，經公告生效後，海蟾蜍持有者須於2022年6月14日前，攜帶相關申請書表及證明文件（飼主身分證明文件、可供辨識之動物照片及相關證明文件），向飼養所在地直轄市、縣（市）主管機關登記，始得繼續飼養或持有，且不得再私下繁殖、販售；無法繼續飼養的販售業者或民眾，可於登記期限內將持有個體送交各縣市主管機關，千萬不要隨便放生或丟棄野外，以維護台灣生態環境，並藉由登記管理及每年定期查核納管之個體，將可有效杜絕民眾任意棄養及私下繁殖。

林務局強調，持有海蟾蜍之民眾如未於期限內向所在地縣市主管機關登記備查，或於登記後規避主管機關查核，可依野生動物保育法第51條處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。民眾可於「林務局自然保育網/下載專區/申請書表」中下載登記申請書（http://conservation.forest.gov.tw/0000283），持有之民眾務必把握時間完成登記，或繳交無法繼續飼養之個體。