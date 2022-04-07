新竹街口攻城獅將於9日展開「天堂M主題日」，攻城獅自3月27日起展開客場征戰，於高雄、桃園與台北成功踢館拿下本季最長3連勝，暫居聯盟第4名，且與第3名台新夢想家沒有勝差，盼能於本周挑戰「隊史最長連勝」。周末兩場主場賽事將分別對上台新夢想家與台北富邦勇士，兩場火熱對戰組合預售票平均已熱銷破4000張，普通區席次熱賣中，歡迎獅紫軍至拓元售票系統搶購。

本周新竹街口攻城獅聯手《天堂M》推出第2次聯名主題日，《天堂M》於2018年4月打造首場攻城戰，並陸續推出2019年的世界攻城戰、2022年新制版世界攻城戰，持續帶給玩家多元的賽事玩法及稀有大獎。Muse Girls也將於場邊cosplay遊戲角色，且開場表演將由「璽勢 & LUXYGIRLS」帶來以《天堂M》「攻城戰」經典配樂設計的「攻城戰舞」，不僅能讓天堂玩家湧現回憶，甚至沒玩過《天堂M》的民眾皆能感受到攻城的刺激感。

除了精彩的開場表演外，本周末攻城獅主場將散發滿滿遊戲風，球團聯手《天堂M》於觀眾入口與場外二樓平台打造知名場景「攻城戰守護塔」大型裝置藝術、《天堂Ｍ》攻城戰大事紀展示區與《天堂Ｍ》風格的投籃機，入場球迷只要於《天堂M》攤位完成指定任務，即有機會獲得「攻城獅X天堂M聯名球員卡」！知名實況主「小屁」、「令狐沖爺爺」、「凹凹」將於9日現身攻城獅主場；「丁丁」、「紫紫」、「加醬伯」將於10日擔任嘉賓。

近期攻城獅球團持續與主持人林志彥保持溝通，在深刻反省並承諾將加強情緒控管後，球團決議讓他重返工作崗位，球團並於周六賽前舉辦「籃球專業播報培訓課程」，期盼將志彥哥二十多年的播報經驗傾囊相授，培育更多專業的籃球賽事主持人，報名自即日起至8日止，限額20名，歡迎有志之士踴躍報名，詳細活動資訊請參考攻城獅官方粉絲團。