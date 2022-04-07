平常有在健身的周姓男子，9年前與女網友妹妹餐聚後，當街大秀胸肌要女方試摸，摸完卻要對方讓他「摸回來」才公平，隨即將手伸進女方內衣襲胸。當下被害人曾向姐姐哭訴，並在臉書抒發經過，前年終於鼓起勇氣提告，台北地院採信被害人說詞，依強制猥褻罪判處周男6月徒刑，得易科罰金。可上訴。

2013年10月，周男先透過臉書社團認識被害人胞姐，進而認識當時年僅17歲的被害人。後來周男邀約被害人外出用餐，吃完飯在台北車站站前地下街內散步。

據被害人供稱，當時周男開玩笑說可以摸他的胸肌，自己用手指戳對方胸部後，周男竟為了公平要摸回來，於是先隔衣摸胸，再將手強行伸進自己衣領和胸罩內，襲胸長達數秒。

開庭時，周男否認強制猥褻，辯稱當時只是在跟被害人打鬧，且對方也沒有反抗，自己沒有犯意。但被害人指稱，案發時她才高三，年紀太小不敢讓爸、媽知道，事發1年後，她無法釋懷，姐姐建議把事情寫下來，直到成年後兩年前才鼓起勇氣提告。

經檢視被害人2014年5月的PO文，內容提及「有件事情我忍了好久...現在才講或許為時已晚，不過我覺得是講出來舒服點」、「他真的勾住我肩膀摸了我胸部…我好孬，不敢在街上大喊他是變態」，法官於是採信其說詞，認定周男犯案並依法判決。

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