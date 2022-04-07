校園疫情頻傳，台北市將調整停課標準，若全市有4個行政區達3分之1學校全校停課的標準，即考慮全市停課；但衛福部長陳時中認為，大規模停課可能影響學生受教權，預計下周與教育部討論因應Omicron的新停課標準，雙方似乎對此意見相左。

對於北市祭出嚴格停課標準，陳時中表示，地方有它的想法，但不希望為了輕症狀況，把學校都停課，標準可能要合理放鬆；如果有擔憂就用快篩取代停課，如果快篩結果有很多人染疫，當然只好停課，如果沒有很多人就沒必要停課。

近來也有部分縣市取消畢旅和校外教學，陳時中表示，並沒有要求不要辦畢旅和戶外教學，這都屬於正常生活的一環，但有時候學校的決策關鍵在於家長的意願，有些家長就是很擔心，建議不要去，也不是學校或教育局要求，還有個人的自由意願，但指揮中心並沒有禁止。

有家長團體認為指揮中心應說清楚防疫方向，是否要與病毒共存？陳時中表示，沒有什麼要講清楚的，現在清零是不可能，未來在形式上一步一步這樣走，必然會與病毒共存，這段時間要努力的控制疫情，不要突然爆發指數型成長，對社會的壓力會太大。