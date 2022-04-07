新冠肺炎疫情從2020年開始影響全球，原定去年舉辦的「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」50周年里程碑，延至今年才舉辦，背後許多資源投入，讓全民羽球協會理事長吳宜倫「揪感心」。

清晨盃羽球賽是國內最盛大的羽球業餘賽事，今年開幕典禮總統蔡英文也到場致詞祝福，見證清晨盃半世紀的用心推廣羽球，感性地說：「非常不可思議，真是太棒了。」

而一項體育賽事能夠長期舉辦，除了主辦單位努力，也需要贊助單位支持，來自日本的知名體育用品品牌優乃克（YONEX）就是幕後有力的推手，優乃克去年迎接75周年里程碑，因創辦人兼榮譽會長米山稔榮與清晨盃創辦人吳文達交情深厚，讓優乃克與清晨盃有濃得化不開的緣分，原本優乃克75周年恰好就是清晨盃50周年，但因為新冠疫情，清晨盃50周年被迫延至今年，但優乃克沒有忘記承諾，仍全力支持賽事舉辦。

「一個比賽能舉辦50年，等於是半個世紀，真的非常厲害，我們能成為這個賽事的贊助商，我認為是一件很棒的事！」優乃克總經理宮前輝久強調，清晨盃50周年是極具紀念性的比賽，優乃克很高興能繼續支持清晨盃，更希望未來能繼續支持，這對優乃克是非常重要的工作。

全民羽球協會理事長吳宜倫感謝優乃克對清晨盃的支持，尤其是來自雙方創辦人累積至今的深厚情誼，更是值得歌頌的動人故事，她補充：「羽球推廣一定需要贊助商，最需要就是器材，清晨盃50年沒有他們支持，很難堅持那麼久。除了贊助頂尖競技選手與國際賽事，優乃克還願意支持清晨盃這樣的業餘賽事，很感謝該品牌在台灣的深耕與努力。」