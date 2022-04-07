本土炸鍋校正回歸恐重演？陳時中揭台灣採檢量能

本土連7天確診人數破百，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今坦言，疫情會更嚴峻，觀察很多傳播鏈，確診人數都還會持續上升，國內採檢量能備受關注，目前全國採檢量能最高可開到19萬，相較去年已經很高，且他強調，全世界都有校正回歸，「我們回歸的速度算很快了」。

本土疫情升溫，外界關心全國採檢量能是否足夠，對此，陳時中表示，採檢量能目前有10萬，全開會很累，若在加上夜班就會有14至15萬，是可以做得到，且現在推動池化檢驗，量能一定會更高，但他也強調，未來走向不會全都做PCR，且匡列隔離會降低強度，希望未來會PCR與快篩交替使用，效率最大。

至於去年因為採檢塞車，發生獨特的「校正回歸」事件，今年會不會又發生？陳時中表示，全世界都有校正回歸，我們速度算快了，很多國家過了半年一年都還在回歸。他說，今年情況應該會更少，因過去登記的表格填寫項目都是20幾項，後來有簡化加上健保系統也加進來了，整體系統快很多。

醫療應變組副組長羅一鈞則補充說，去年本土疫情最嚴峻發生在5月和6月，去年5月中旬，本土疫情剛爆發檢驗量能為27682件，過一個月六月中，提升到8萬件，後來8、9月後，超過10萬到12萬。而今年年初有約14萬，最新統計則是可以到19.4萬的PCR檢驗量能。

羅一鈞強調，後續案例增加通報條件與採檢規定都會放寬，包含使用家用快篩或是醫用快篩來取代PCR，一切會根據疫情發展，進行滾動式條調整。