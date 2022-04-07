羅志祥出席記者會，開心跟台下粉絲互動。（粘耿豪攝）

羅志祥在記者會上，開心分享近況。（粘耿豪攝）

羅志祥（小豬）前年歷經感情風暴、事業低潮後沉寂多時，去年底登上花蓮跨年晚會唱跳演出獲好評，他近來受邀接下復出後的首支代言，7日出席記者會，粗估吸金上百萬元，經紀人則表示，「數字不方便透露，接下來很多工作會一一公開。」

他在台上戴著口罩，熱情向台下拋電眼，開心說，「大家好，我是羅志祥，好久不見，很想念大家。」但在記者會後，因疫情升溫，此次現場沒有規劃媒體聯訪及會後訪談，他僅短暫快閃露面13分鐘，記者會即宣告結束。

談到近況，小豬表示最近行程忙碌，「忙產，就是做了很多的東西，但還不能跟大家宣佈，但是，我希望未來不管是工作也好，或者是其他的都可以給很多的驚喜。」近來狀態、心情看起來都很不錯，他直說，很享受生活，因為藉由疫情期間可以去感受生活、放慢腳步去體驗很多的人生。

他說，「可能因為從出道到現在都還是在打拼，休息的時間都是很短暫，然後都是用抓的，但是現在你變成慢生活的時候，你會感覺到很舒服，然後人生當中其實有很多東西從未接觸的。」

他現在迷上打高爾夫球，這是他以前到現在從來沒有想過會去接觸的一項運動，「既然接觸了就有很多的領悟啊、體驗，或是架上有很多東西的正向來源，我覺得是蠻好的。」