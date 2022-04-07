「2022新竹遶桐花-桐花森林遇」系列活動7日開跑，寶山鄉長邱坤桶（左自右）、縣長楊文科及文化局長李安妤歡迎民眾屆時前賞桐做森林「遇」，年輕男女說不定就能結下好姻緣。（羅浚濱攝）

「2022新竹遶桐花-桐花森林遇」系列活動，縣長楊文科（中）等人7日啟動開跑。（羅浚濱攝)

「2022新竹遶桐花-桐花森林遇」系列活動7日開跑！ 今年主場選在寶山水庫，陸續在寶山、芎林、新埔及北埔4個鄉鎮展開桐花小旅行，縣長楊文科及寶山鄉長邱桶坤等地方人士歡迎民眾屆時前賞桐做森林「遇」，年輕男女說不定就能結下好姻緣！

楊文科表示，油桐花約在每年4、5月綻放， 今年桐花祭以「桐花森林遇」為主題，將從4月16日到5月7日展開，同時與土地公祭儀結合，展現客家人敬天敬地敬祖先，及對於先人努力打拚的崇敬精神。

楊文科介紹今年活動與知名插畫家辛卡米克合作，在寶山水庫環湖步道設置3個打卡點，增加趣味，並有茶席、輕瑜珈、不插電音樂會，歡迎民眾屆時來寶山水庫欣賞「五月雪」桐花的景致，「遇」見親朋好友一同享受森林浴。

文化局長李安妤表示，今年活動主場選在寶山水庫，4月16日、 5月7日有「戀戀桐花X茶席體驗」，4月30日「不插電音樂會」，邀請客語音樂人陳瑋儒、客語金曲蕭迦勒、獨立創作歌手邱憶慈、傳統民謠創作歌手劉靜庭、客語新曲得主游怡婷及原音動力葛勒堡樂團表演。

新竹桐花Chill旅行規畫4條路線，「寶山遶桐花」從新竹火車站集合，前往寶山及寶二水庫、種子星球來作客等景點，並有「Chill一下X咖啡瑜珈」和「湖光文創市集」，品嘗在地小農精品嚴選咖啡。

「芎林輕澗賞桐趣」以華龍社區為地點，華龍村長田興業介紹客家桐花餐，表示將帶領遊客賞桐，探訪石板伯公和在地農產段木香菇。

「新埔桐花小旅行」從吳濁流故居、巨埔休閒農場、桐花步道到振慶製茶品茶。

「桐遊北埔 花漾客庄」將走訪忠恕堂、高旗棟步道賞桐及手作DIY、龍瑛宗文學館人文茶席，「北埔大湖賞螢活動」將有賞桐、看夕陽及DIY種子彩繪、晚餐及賞螢等。活動詳情可至新竹縣政府及文化局網站與粉絲專頁查詢，或至各鄉鎮網站報名。