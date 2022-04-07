為加強台中捷運與校園的連結，吸引更多學生使用這項大眾運輸工具，台中捷運選在通車將滿周年的時機，舉辦第一屆校園大使徵選，號召學生加入行銷中捷的行列。中捷公司指出，透過活動提供舞台讓大使展現創意與行銷力，不但增加人生歷練，更可獲得獎金。

主辦單位指出，首屆校園大使徵選活動，開放年滿16歲的、在台中就學或戶籍地在台中的學生都可參加，藉此盼鼓勵喜歡經營社群、Youtube頻道、拍攝影片及喜歡分享推廣、對網紅生態有興趣的學生參加，即日起至5月8日受理報名。

主辦單位指出，校園大使徵選分兩階段評選，5月10日至16日進行第一階段書審，選出前30名晉級決賽；5月21日舉行面試決賽，評選項目包括個人特質占30％、社群媒體力占40％、才藝占10％、影片與創意專長等加分題占20％，將選出9人擔任校園大使。

中捷公司表示，校園大使可優先開箱台中捷運特色票卡或商品，以協助宣傳中捷各項活動，除了可以發揮創意、執行、行銷等能力，撰寫社群貼文、拍攝中捷特色票卡或商品開箱影片或實體活動拍攝，每次還能得到500至800元獎金，活動結束後將獲頒台中捷運大使證書。有意報名者可上活動網頁https：／／tmrtstar.com