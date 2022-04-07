為強化全民防救災意識及應變能力，行政院會今天通過「災害防救法」修正草案。內政部表示，此次修法主要為健全防災體系，將直轄市山地原住民區納入，並增訂中央得視災情需要，於地方成立前進協調所，協助受災地方救災；同時也增列政府贈與災民的住宅不得強制執行等規範，以保障災民居住權。

內政部指出，此次修法是以健全防救災體系為重點，由於地方制度法前已通過修法增訂「直轄市山地原住民區」，因此配合修法將「直轄市山地原住民區」納入災害防救體系，與鄉、鎮、市一樣需辦理各項防救災作業；並增訂直轄市、市政府下轄區公所得設災害防救會報及專責單位、成立應變中心等，及早規畫以應災時需要。

為整合救災資源並協助地方政府執行救災事宜，增訂中央災害應變中心得視災情需要，於地方成立前進協調所，整合救災資源，協助受災地方政府救災。另為便利災變時各級災害防救機關調派機具，增訂各級政府應定期調查及整備政府及民間救災機具與專業人力，並建立資料庫，供災時調派運用。

現行有政府贈與莫拉克災民的永久屋遭法拍，除與原興建政策目的不同外，拍定人因無公有土地合法使用權，將造成公有土地管理機關困擾，為避免受災居民將該住宅任意處分，此次修法新增由政府或經政府認可的民間單位興建，無償移轉予受災地區受災居民的住宅，不得處分、設定負擔或出租，並不得作為強制執行之標的。

另外，為提升民間自主防護能力，草案明定由各級政府結合民防與全民防衛動員準備體系，以及相關公、私立學校、急救責任醫院、團體、公司、商業、有限合夥等，實施相關災害整備及應變事項，共同參與或協助訓練、演習，以強化全民防救災共識，提升整體防救災量能。