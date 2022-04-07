迎接彰化建縣300年，213所中小學組300團才匯演接力登場。（吳敏菁攝）

迎接彰化建縣300年，213所中小學組300團才匯演接力登場。（吳敏菁攝）

迎接彰化建縣300年，213所中小學組300團才匯演接力登場。（吳敏菁攝）

迎接彰化建縣300年，213所中小學組300團才匯演接力登場，今天晚場揭開序幕，王惠美也加入舞團，跳一段原味舞蹈，不是阿美族，是泰雅族。（吳敏菁攝）

彰化縣迎接建縣300年，全縣213所學校都貢獻出才藝，組成300團大匯演，多采多姿超出想像，音樂、舞蹈道武術樣樣來，縣長王惠美說，彰化不怕沒人才，就怕沒舞台，搭起舞台，讓人一起來參與建縣300年里程碑，彰化縣八大分區接力登場。

縣長王惠美說，彰化縣教育軟實力堅強，學生們在社團學習，練就才藝，過往只有在運動會才展現所學的才華，這次縣府特別搭起舞台，分為八個分區，舉辦八場次，彰化縣213所縣屬中小學，以一校至少一社團的展演方式，由300組學生社團才藝演出在八區展演。

這次學子端出的藝文饗宴嘉年華會，有舞蹈、武術、太鼓

、儀隊、陶笛、國樂、南北管、管弦樂、運動競技等學子才藝演出、包羅萬象，「沒有什麼是彰化孩子不會的，只有想不到的」。

今年更是捷報迭傳，彰化縣閱讀成績榮獲教育部全國閱讀磐石獎名列第二，7日暖場揭開序幕的僑信國小，以悠揚的古箏與靈動的舞蹈相互對話，代表彰化縣在全國賽事中贏得佳績；二林高中的直笛演奏亦是縣賽中合奏與重奏雙料冠軍；中正國小更是在日本直笛大賽中為國爭光贏得總冠軍的殊榮。分別再鹿港公會堂廣場等，分八大場次登場，節目時間表可上縣府網站。