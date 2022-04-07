苗栗市公所自建生命紀念園區靈骨堂即將完工啟用，規畫設有樹葬區。（謝明俊攝）

苗栗市公所自建生命紀念園區靈骨堂，分為2大區域。（謝明俊攝）

苗栗市公所自建生命紀念園區靈骨堂即將完工啟用，苗栗縣長徐耀昌7日到場視察。（謝明俊攝）

苗栗市公所自建生命紀念園區靈骨堂即將完工啟用，苗栗縣長徐耀昌7日到場視察。（謝明俊攝）

苗栗市公所規畫多年的苗栗市生命園區納骨堂工程，即將完工，苗栗縣長徐耀昌7日特前往工地視察，新的納骨堂總共花費1億6千5百萬元，第1期工程可容納14、434個骨灰櫃位，苗栗市長邱鎮軍表示，後續工程包括綠美化造景、植栽及聯外道路拓寬等，將在近期正式完工啟用。

苗栗市首座生命紀念園區靈骨堂，座落在苗栗市南勢里第3公墓區，墓區位在台地上，西與聯合大學八甲校區隔鄰相望，往北居高臨下，可遠眺苗栗市區，視野相當遼闊，可說是1處風水佳地。

徐耀昌指出，苗栗市內共有6處公墓區，因設置年代久遠，更因民俗風水之說，擇吉卜葬、墓地面積、方位不一、雜亂無章，為解決苗栗市民喪葬用地需求，苗栗市公所先於2008年就開始規畫苗栗市公共造產納骨堂，並於同年層報苗栗縣政府通過興辦事業計畫在案，但因故遲遲未動工，苗栗縣政府因而於2014年施工期限屆滿時，廢止許可。但由於縣民殷切期盼能有個現代化的靈骨堂，苗栗縣政府因而於2019年發函詢問內政部，確認前項許可案效力是否存續？經內政部確認有效後，苗栗縣政府准許苗栗市公所繼續推動。

苗栗市長邱鎮軍上任後，積極規畫設置苗栗市生命紀念園區，全部占地約1公頃，並在園區內興建現代化的靈骨堂，第1期總經費為1億6千5百萬元，由陳賢秋建築師負責設計規畫，靈骨堂共分成2棟，各為2層樓建築，外觀融合人文藝術藏館設計概念，分別命名「落葉歸根」、「觀自在」等2大區域，總計規畫26，960個骨灰櫃位，第1期首先啟用14，434個櫃位。

目前靈骨堂的建築結構大致完工，接著是整建周邊植栽、聯外道路、造景等設施，邱鎮軍表示，第3公墓聯外道路都為單線道簡易道路，市公所將籌資拓寬成8米道路，以利民眾來往。