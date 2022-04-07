要賭不要命！警攻堅破門看傻眼 40賭徒擠10坪開賭

顏姓男子涉嫌在新北市五股區某廠房經營天九牌職業賭場，新北市刑大獲報前往查緝。（警方提供）

顏姓男子涉嫌在新北市五股區某廠房經營天九牌職業賭場，新北市刑大獲報前往查緝。（警方提供）

顏姓男子涉嫌在新北市五股區某廠房經營天九牌職業賭場，新北市刑大獲報前往查緝，當場查獲顏嫌及5名工作人員及34名賭客，不到10坪空間擠滿40人，顏嫌等6人被依賭博罪嫌送辦，另外34名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

警方調查，顏姓負責人經營賭場為業，以廠房作為掩護，雇請林姓員工等5人擔任清注、司機、把風等職，無視疫情升溫擴散，竟招攬賭客聚賭，且為了讓賭客放心，現場備有口罩等防疫物資，案經專案小組蒐證達1個月，展開攻堅破門行動，查獲天九牌職業大賭場。

警方攻堅時，賭客還逃逸到隔壁樓層。警方查扣查扣賭資抽頭金千元籌碼卡185張、現金5萬元、賭具天九牌、骰子、記帳單、帳冊、無線電、點鈔機、監視器等證物。

新北市政府警察局呼籲，賭博易使民眾沉淪甚至家庭失和，並會衍生幫派、毒品與暴力案件等情事，警方除持續取締職業賭場，並將深入追查幕後主持、金主及是否有黑道幫派介入。另提供賭博場所，立即報請市府，運用第三方警政拆除，以杜絕社會治安毒瘤，有效淨化治安。