桃園7日新增27例本土個案，市長鄭文燦表示，27例可分作3大類，既有傳播鏈新增11人、與外縣市確診者接觸匡列確診有11人、不明感染源有5人。另外他也提及，將針對第5類長照機構進行疫苗接種專案，5月15日前執行完畢，盼能提高長者疫苗覆蓋率。

鄭文燦盤點市內疫情，他指出，既有傳播鏈，如觀音大潭電廠案增加1人、網路電商凡美工作室增加6人、新北柔道案增加4人，皆為居隔期滿或期間陰轉陽，較無社區風險。與外縣市確診者接觸進而染疫者共6案11人，也都是居隔期滿、期間匡列採檢確診，沒有社區風險。

「須特別留意的有3案不明感染源！」鄭文燦表示，案23796現仍找不到感染源，其同住家人包含哥哥、爸爸、媽媽相繼確診。八德區公所某員工先前快篩陰性，6日PCR採檢陽性，CT值32，列為案25682，疫調匡列189人，其中密切接觸者5人居隔、同樓層員工44人自主健康管理、140人自我健康監測，11日全數須再採檢1次。某職場員工快篩陽性確診，列為案25684，仍在疫調當中，3個獨立個案要密切留意後續狀況。

談及專案採檢結果，鄭文燦說，經國非營利幼兒園大有分班為案25683就讀學校，匡列採檢117人皆為陰性，大園國小採檢133人都是陰性，健行科大採檢50人陰性，龜山某科技大廠採檢318人全為陰性，專案採檢沒有衍生新確診者。

鄭文燦坦言，社區當中仍有不明感染源、潛在無症狀感染者，特別點名第5類長照機構為高風險族群，為降低重症風險，將進行長照機構疫苗接種專案，預計5月15日前執行完畢，每個機構都要有合約院所進駐服務，會給院所作業費3000元，除了每人有健保注射費外，另再核發200元獎勵金。