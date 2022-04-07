嘉義市長黃敏惠行銷台農82號米品牌化。（廖素慧攝）

嘉義市農友展示有機栽種的芭樂。（廖素慧攝）

嘉義市農友展示溫網栽種的小黃瓜。（廖素慧攝）

嘉義市僅有約1298公頃的農耕土地，比起鄰近雲嘉南縣市的大面積耕作是相對弱勢，科技智慧的興起，帶動嘉義市青壯年農友小農化、限量化、品牌化，生產契作水稻、網室有機蔬果，7日宣布「農業嘉義隊」成軍。

農業嘉義隊展示台農82號幸福嘉義米、奮起福米乖乖及各式米製產品、市農會仙桃麵、蘭潭有機農園木瓜、好瓜造小黃瓜、溫網AI東發養蜂場蜂蜜、有機栽種的晴天芭樂等農產品，還有農業科技新貴提供農耕解決方案。

嘉義市自創品牌「幸福嘉義米」，採用選育研發10年而成的台農82號，在頭港農業區率先栽種2公頃、生產約4噸，獲得響應，有老青農父子檔轉型為友善生態的耕種模式，持續擴大栽種面積及產量。

嘉義市農會總幹事黃騰輝指出，第1波試種2公頃，第2波種5公頃多，採契作方式，接下來希望種出10公頃，未來目標是種15至20公頃，農友對契作、友善耕作法的意願愈來愈高，產量增加後價格在市場上就更有競爭力。

黃騰輝指出，嘉義市農耕地約有4成生產水稻，另外還有種蔬果，例如東區種很多仙桃，大多只有年節拜拜用，銷路及價格不佳，農會輔導農友研製「仙桃麵」，拓展其他銷路，也有農友用建地來做有機栽培瓜果，賣到嚇嚇叫。

市長黃敏惠表示，嘉義市農耕面積不大，約僅1298公頃，主要是種水稻約有643公頃，有限的土地要種出有競爭力的農作物，挑戰很大，嘉義農試所培育出台農82號的優質米，與市府攜手推動農產品牌化，「幸福嘉義米」有2款包裝，自用送禮皆宜。