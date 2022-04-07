美國防部國防安全合作局4月5日宣佈，美方已批准向台灣出售總額為9500萬美元的軍事技術及相關設備，為台灣「愛國者」防空導彈系統提供人員技術協助。大陸國防部新聞發言人譚克非對此表示，台灣問題事關中國核心利益，絕不允許任何外來干涉。

譚克非抗議，美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是《八一七公報》規定，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞中美兩國兩軍關係和台海地區和平穩定，中方對此表示堅決反對，向美方提出嚴正交涉。

譚克非重申，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題事關中國核心利益，絕不允許任何外來干涉。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷上述對台軍售計劃，停止美台軍事聯繫，以免對兩國兩軍關係造成進一步破壞。

譚克非警告，中國人民解放軍將採取有力措施，堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。