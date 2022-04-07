時報文化基金會為獎掖優秀學生，培養傑出人才，宏揚中國文化，每年特別設置獎助金，對全美各地成績優秀、表現傑出，而有志於研究中國文化博士班研究生發給獎助金。學生不拘性別、種族，擇優遴選以資鼓勵。

時報文化基金會表示，為紀念創辦人余紀忠先生、余蔡玉輝女士，獎助金設置特別獎共兩名，獎金各1萬美元，給予申請人成績最優者；「時報青年學者獎」則有6個名額(博士班研究生)，每名6千美元。

【時報青年學者獎 申請資格及條件】

1.目前仍在學註冊之美國、加拿大各大學博士班學生，已取得博士候選人資格，成績優秀表現傑出，檢附博士候選人資格證明及成績單。

2.申請者之博士論文提網應已獲得查委員會通過，並檢附證明文件。

3.申請不限科系，惟論文題材需與中國文化或中國事務有關，包括當代中國研究、傳統漢學研究，或有關各地區中國社會之個案研究或比較研究人文、社會或科技不拘)。

4.申請者須繳中英文論文各一份，文長2千字，最多不超過2千5字。

5.繳附至少兩名指導教授之推薦信。

6.得獎者每半年需向本會提出書面報告，報告研究進展及論文撰寫進度，直至取得學位時止。並應將獲得通過之論文一份寄至本會。

時報文化基金會表示，即日起接受申請，截止日期為2022年6月30日 （以郵戳為憑），經遴選，得獎名單2022年10月間公布，並將個別通知。凡符合申請資格及條件者，請就擬申請之獎學資助金類別填妥表格，寄至CHINA TIMES CULTURAL FOUNDATION ，地址：PO Box 520070 Flushing, NY 11352，聯絡電話：718-460-4900，電子郵件：[email protected]