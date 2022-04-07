經營權風波鬧不完。台開指控3月15日經濟部商業司核發的董事長解任變更案，明明副董事長吳子嘉送出的變更事項中有多項重大瑕疵，卻仍迅以核准，有瀆職行為，揚言要對商業司提出損害賠償。對此經濟部商業司嚴正駁斥「與事實不符」，是典型錯假訊息。

經營花蓮新天堂樂園的台開爆發跳票財務危機，內部管理階層紛爭不斷。2月時先是台開申請改換法人代表，拔掉董事長邱于芸董座位置。3月初邱反召開臨時董事會，認證自己董事長身分不變，並解任另一方吳子嘉職務。

邱于芸回復董座身分後，台開指控經濟部商業司未要求反方撤換董事長變更案要補正，就迅以核准，有瀆職行為。造成後續衍生出對台開一連串的損害，將對商業司提出損害賠償。

經濟部商業司今聲明「與事實不符」，指台開的變更登記案有兩案。第一案於2022年2月8日向該部申請法人股東改派代表董事、董事長解任變更登記。因所附文件尚有須補正釐清，遂於2月18日請其補正申復。台開於同年3月1日即檢送相關文件。可見所謂迅速核准、未要求補正的指控完全錯誤。

後續經濟部依「公司法」及「公司登記辦法」審查申請文件書表，確認均無違反法定程式之處後，才於同年3月15日核准該申請。

經濟部指出，後續台開又以董事長邱于芸為公司代表人，3月17日申請法人股東改派代表人為董事、解任副董事長吳子嘉、補選董事長邱于芸等案件，也就是第二個案件，目前正依法審理中。

該部強調，台開2月8日所申請案件，相關處理程序與其他公司變更案相同，無所謂「迅予核准」情事。報載台開公司所稱涉及經濟部情事等節顯有曲解，並與事實全然不符。