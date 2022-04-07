台積電（2330）14日即將舉辦法說，美系外資出具最新報告，示警邏輯半導體需求下滑，將使台積電2023年營收成長動能暫時減緩，鑒於短期成長動能趨緩而將目標價自780調降至710元。台積電目標價被下修引起網友熱烈討論，許多人認為，可能是因為前陣子金管會大動作全面調查，外資才不敢漫天亂喊目標價，調降目標價總算可以大方賣股了。

美系外資認為，台積電受消費性電子產品需求轉弱影響，首季獲利恐難樂觀，並且對半導體周期轉向擔憂開始顯現，預期邏輯半導體將進入衰退，台積電訂單在下半年及明年有所削減，特別是成熟製程方面，因此，預期明年營收僅成長9％，毛利率成長動能將受稼動率降低及折舊增加而下滑。

網友紛紛表示，「一直被金管會找喝咖啡，把目標價調降，總算可以繼續賣了吧」、「外資紛紛調降，你就知道金管會找喝咖啡很有用，之前目標價就在亂喊的」、「降評總算可以大方賣」、「調降所以賣合理，可以不用喝咖啡」、「上一篇不是調升嗎，又升又降搞得好亂啊」、「780元打八折568元已經達標了」、「先回600元在說好嗎」、「不缺錢的話，就階段往下接」、「報告不用再提目標價了啦，差一百多也在估」、「買在688元學長要套幾年」。

外資券商「邊喊進、邊偷賣」手法引發投資人不滿，金管會3月底大動作全面調查，金管會證期局近日除翻出過去十年對外資的裁罰案，證交所更火速動員十多位稽查組人員展開查核，並研擬六大調查項目，要求九家出具台積電報告的外資券商限期書面說明。

台積電近期股價表現弱勢，美國聯準會(Fed)預告5月可能升息兩碼，加上國內疫情越演越烈，傳出單日本土加上境外移入確診數飆到500例，台股收盤暴跌343點，台積電終場下跌12元收在566元。

美系外資將台積電目標價自780調降至710元，不過外資麥格理證券則看好台積電受惠新GPU發表商機，在法說前重申「優於大盤」投資評等，推測合理股價高達843.8元。