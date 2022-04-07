通用（GM）看好該車廠推出的電動車Chevrolet Bolt在歷經起火意外而大規模召回後，如今重啟產能，預期銷量將反彈，2022年銷售可望創新高。

雪佛蘭（Chevrolet）行銷部門副總裁Steve Majoros指出，「我們看好2022年的銷售與產量將創新高，預期2023年還會更上一層樓。」

通用本周重新啟動Bolt電動車與電動休旅車的產能與出貨。密西根州廠房Bolt產量自8月以來就大幅停擺，因當時通用宣布召回該廠2016年以來生產的Bolt車款。