沙田路立體停車場上梁，預計8月底完工。（台中市政府提供）

為解決沙鹿區市中心停車位一位難求的窘境，市府將原光田醫院對面僅有47席汽車停車位的平面停車場，開闢成有186席汽車格及92席機車格，地下一層、地上七層的立體停車場，7日舉行上梁典禮；交通局強調，8月完工後，將提供居民更多停車空間、改善車輛違停問題，藉此促進周邊商圈繁榮。

附近居民指出，沙田路是沙鹿市區的重要道路，兩側有醫院、證券公司及銀行等，原本沙鹿區公所也在鎮南路旁，可說是聚集政治與經濟的中心，無論沙田路或鎮南路因兩側店家林立，民眾要停車購物，除非停在沙鹿農會或光田醫院、竹林南溪停車場，否則就是四處違停。

交通局表示，興建中的「沙鹿區沙田路立體停車場新建工程」，緊臨商業和住宅用地，包括沙鹿車站、光田醫院及沙鹿公有零售市場等，營業時間衍生大量停車需求，且沙鹿車站更有停車轉乘需求，原本平面停車場僅有汽車格47席，顯然不敷使用，特規畫興建立體停車場。

交通局長葉昭甫說，建築師以現代化外觀為特色來設計停車場立面造型，讓其融合人文藝術、文化風格和鄰近環境色調；並契合台中市智慧停車使用設計，同時設置公共藝術作品【樂遊】，突顯沙田立體停車場的場域功能，提供兼具美感等，為現代人繁忙生活步調注入樂活悠遊的閒適感。

葉昭甫強調，沙田路立體停車場，座落在沙鹿區興安段30、31及26-1等三地號，兩側臨路，東西向縱長型，北臨四平街新平巷，西側則與沙田路臨接，目前停車場主體結構進度超前； 7日舉行上梁典禮後，7層樓立體停車場就接近完成，預計8月下旬完工。