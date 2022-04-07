台中市府表示，近期全國疫情升溫，不容輕忽，呼籲市民持續落實防疫，保護自身與他人健康安全。（盧金足攝）

台中市7日新增4名本土確診個案，其中2例(案號25427、25428)為台中國家歌劇院VVG婚宴相關；案25429為逢甲大學學生，曾與高雄確診者接觸；案25430則是花蓮醫療院所群聚案相關，這波台中累計21例確診者。市長盧秀燕表示，4名個案均在匡列居家隔離中確診，未新增足跡與接觸者，也顯示居隔的重要，近期全國疫情升溫，不容輕忽，呼籲市民持續落實防疫，保護自身與他人健康安全。

台中市政府今日下午召開台中市防疫指揮中心記者會，盧秀燕表示，案25427為30多歲男性，案25428為30多歲女性，兩人是夫妻，均已接種2劑COVID-19疫苗，為VVG婚宴群聚確診個案23498的接觸者（台北個案，女性），3月31日被匡列居家隔離，採檢陰性後入住集中檢驗所，4月5日期滿採檢轉陽性，個案無症狀，目前收治加強版集中檢疫所；此夫妻個案是在匡列居家隔離中確診，沒有新增足跡與接觸者。

案25429為19歲女性，逢甲大學學生，已接種2劑COVID-19疫苗，3月26日與三位友人到高雄聚餐，與高雄確診個案（案23122）接觸，3月30日被匡列居家隔離，採檢陰性後至集中檢疫所隔離，4月5日期滿採檢轉陽性，個案無症狀，目前收治加強版集中檢疫所；個案於居家隔離中確診，沒有新增足跡與接觸者。

盧秀燕說，案25430為40多歲男性，花蓮慈濟醫院群聚相關個案，已施打3劑COVID-19疫苗，為案23768的先生，一家人於3月27日至29日到花蓮旅遊，4月1日因妻子確診被匡列居家隔離，4月1日、3日兩次PCR採檢陰性，4月5日出現喉嚨痛症狀，再次採檢陽性確診；個案在居家隔離中確診，沒有新增足跡與接觸者。