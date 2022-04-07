高雄7日暴增59例本土確診個案，繼6日新增37例後，再度創下高雄單日本土確診數新高，確診者大多與樂場所傳播鏈有關。（本報資料照片）

高雄7日暴增59例本土確診個案，繼6日新增37例後，再度創下高雄單日本土確診數新高，確診者大多與樂場所傳播鏈有關，高市府衛生局也公布10張確診者相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄7日暴增59例本土確診個案，繼6日新增37例後，再度創下高雄單日本土確診數新高，確診者大多與樂場所傳播鏈有關，高市府衛生局也公布10張確診者相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄7日暴增59例本土確診個案，繼6日新增37例後，再度創下高雄單日本土確診數新高，確診者大多與樂場所傳播鏈有關，高市府衛生局也公布10張確診者相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄7日暴增59例本土確診個案，繼6日新增37例後，再度創下高雄單日本土確診數新高，確診者大多與樂場所傳播鏈有關，高市府衛生局也公布10張確診者相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄7日暴增59例本土確診個案，繼6日新增37例後，再度創下高雄單日本土確診數新高，確診者大多與樂場所傳播鏈有關，高市府衛生局也公布10張確診者相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄7日暴增59例本土確診個案，繼6日新增37例後，再度創下高雄單日本土確診數新高，確診者大多與樂場所傳播鏈有關，高市府衛生局也公布10張確診者相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄7日暴增59例本土確診個案，繼6日新增37例後，再度創下高雄單日本土確診數新高，確診者大多與樂場所傳播鏈有關，高市府衛生局也公布10張確診者相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄7日暴增59例本土確診個案，繼6日新增37例後，再度創下高雄單日本土確診數新高，確診者大多與樂場所傳播鏈有關，高市府衛生局也公布10張確診者相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄7日暴增59例本土確診個案，繼6日新增37例後，再度創下高雄單日本土確診數新高，確診者大多與樂場所傳播鏈有關，高市府衛生局也公布10張確診者相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄7日暴增59例本土確診個案，繼6日新增37例後，再度創下高雄單日本土確診數新高，確診者大多與樂場所傳播鏈有關，高市府衛生局也公布10張確診者相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄今暴增59例本土，繼昨（6日）新增37例後，再創下高雄單日本土新高，確診者大多與娛樂場所傳播鏈有關，經疫調已釐清感染源，案23388曾至台中參加婚宴染疫，回高雄與案25606接觸後，案25606隨後到雅閣、金芭黎等處工作，導致多處娛樂場所染疫，高市府也公布海量足跡。

高市府衛生局表示，高雄增加59例本土確診個案，包含居家隔離期間陰轉陽確診4例，娛樂場所傳播鏈共33例，匡列接觸足跡重疊接觸者17例，新竹確診接觸者2例，小琉球活動史1例，台中群聚事件2例，娛樂場所傳播鏈中則分為雅閣17例、金芭黎10例、帝堡6例。

衛生局說明，經疫調顯示，案25606在3月29日與在3月26日曾到台中參加婚宴的案23388有所接觸，隨後案25606又於3月31日到雅閣、金芭黎工作，而雅閣工作人員又曾到帝堡，才導致整起案件發生，而案25606在雅閣工作時因曾上台唱歌與薩克斯風女樂手近距離接觸，因而導致女樂手染疫。

由於確診人數眾多，高市府衛生局也公布10張確診者相關足跡，包含鴻賓牛排館、好事多大順店、享溫馨五福店、義大國賓影城、雅閣私人會所、金芭黎舞廳、帝堡會館、家樂福五甲店等。