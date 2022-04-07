李炳憲（右）在《我們的藍調時光》中和申敏兒配對。（Netflix提供）

韓劇《我們的藍調時光》由李炳憲、申敏兒、車勝元、李姃垠、韓志旼、金宇彬、嚴正化主演，今（7日）下午在首爾舉辦新戲記者會，卡司一字排開超強大，眾人在大合照時，也出現了一個有趣的小插曲，由於模特兒出身的車勝元和金宇彬身高都有188公分，顯得官方身高177公分的李炳憲十分「嬌小」，只好踮起腳尖，讓自己再變高一點，此舉也被眼尖的網友放大截圖，在網路上引起熱烈討論。

李炳憲的身高一直是個謎團，外界對於他真實身高到底多少感到相當好奇，多年前網路上曾流傳一份韓國男星的真實身高資料，其中以李炳憲的灌水幅度最大，實際上只有168公分的他，硬生生將自己報高到177公分。今天記者會上，不只能看見他與車勝元、金宇彬有非常大的身高差距，一旁的申敏兒也是模特兒出身， 官方身高169公分，又穿上高跟鞋，所以即使李炳憲已有後底皮鞋，仍需踮起腳尖，照片曝光後網友紛紛留言表示「他真的長了一張高個子的臉，完全沒想到身高竟然...」、「看到李炳憲的努力了，真的是又心酸又好笑」，也有人說「李炳憲靠氣場就夠了」。

該劇由寫過《Dear My Friends》等高人氣作品的盧熙京擔任編劇，也是她4度與《那年冬天風在吹》、《沒關係，是愛情啊》、《Live：轄區現場》導演金圭泰攜手合作，這次她將以獨特的單元劇形式發展故事，為各式各樣的人生加油打氣。以溫暖的濟州、冰冷的大海為背景，主要講述李炳憲、申敏兒；車勝元、李姃垠；韓志旼、金宇彬3對戀人的故事。該劇9日起，每週六、日晚間在Netflix與韓國同日上線。