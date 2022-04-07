嘉義市政府公布今日嘉義縣確診案例案25863，4月5日18時至20時30分曾到嘉義市遠東百貨公司7樓涮乃葉火鍋店與友人用餐，用餐期間未佩戴口罩，起身至公共區域有戴口罩，用餐後沒有其他足跡。
市府表示，市府衛生局今早接獲通知後，立即通知店家及遠東百貨公司，該火鍋店家自主性停業1天，遠百公司則正常營業，並再次對環境進行總清消，衛生局也針對高風險相關人員安排PCR採檢。
市府表示，遠東百貨公司平日每小時針對公共區域定時消毒，今天開業前也再次全面總消毒，感謝該企業及店家配合防疫措施。
嘉義市政府公布今日嘉義縣確診案例案25863，4月5日18時至20時30分曾到嘉義市遠東百貨公司7樓涮乃葉火鍋店與友人用餐，用餐期間未佩戴口罩，起身至公共區域有戴口罩，用餐後沒有其他足跡。
市府表示，市府衛生局今早接獲通知後，立即通知店家及遠東百貨公司，該火鍋店家自主性停業1天，遠百公司則正常營業，並再次對環境進行總清消，衛生局也針對高風險相關人員安排PCR採檢。
市府表示，遠東百貨公司平日每小時針對公共區域定時消毒，今天開業前也再次全面總消毒，感謝該企業及店家配合防疫措施。
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