蔡總統一錘定音台灣的新防疫政策「清零重症、管控輕症」，很多醫生都說讚，資深媒體人黃暐瀚認為，有兩個可以挑惕的地方，一個是地點不對，另一個是做人員不足。

蔡總統邀集副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、署長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳副校長以及桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁一起到總統官邸開了一場防疫會議。

清零不可得、清零不可求、清零也不可能，因為Omicorn已經在全世界證明是沒有辦法被防治，病毒傳播力很強，所以我們就不要強制要去清零，可是重症要清零，重症就會帶來死亡。第二個管控輕症，打疫苗是防重症，戴口罩是防確診，兩個都做以後就可以比較安心。

雖然這個防疫政策無可挑惕，可是這整個過程還是有兩個可以挑惕的地方，黃暐瀚分析，一個叫做地點不對，兩個叫做人員不足。怎麼會在總統官邸裡面開會，官邸是總統住宿休息的地方，辦公得去總統府。

黃暐瀚指出，這場防疫會議少了台北市長柯文哲和新北市長侯友宜，確診人數最多的雙北市首長卻沒有列席，柯文哲酸溜溜說他們應該是在開選務會議，

黃暐瀚認為，總統是國家領袖，開會就到總統府，大的會議室、接待廳，就有5個以上，總統辦公室也有小廳小桌可以開10人會議，蔡總統不知為何，總愛在官邸接見官員，這不是正辦，也不該是常態。

更完整的分析，敬請鎖定每週四晚上8點首播，品觀點YT頻道「暐瀚觀點」。