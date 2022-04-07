「國寶歌王」文夏昨（6日）因器官衰竭辭世，享耆壽94歲，消息傳出後震驚演藝圈，讓許多人聞訊後不勝唏噓，2年前的他因為肺炎住院，竟疑似被看護餵毒，道致斷斷續續昏睡5天，還一度瘦到剩25公斤，在鬼門關前走一遭，讓人聽了直呼不捨。

文夏2019年因為肺炎住院，當時老婆文香脊椎不適，聘請看護代為照顧老公，沒想到卻昏迷長達5天之久，讓她驚覺事情不對勁，決定驗尿釐清狀況，未料竟在尿液中驗出大麻、一粒眠等管制藥物反應，讓她推測應該是遭到看護下毒，也立刻到中山分局報案，清醒後雖然精神、記憶都OK，但卻瘦到僅剩25公斤，骨瘦如材的模樣讓人相當心疼，好在經過調養之後，身體又逐漸恢復健康。

當時文夏正在籌備拍紀錄片，經費成為拍攝卡關的關鍵，沒想到昏迷清醒之後，第一件事就是關心此事進度：「我紀錄片拍到三分之一，那我的身體這麼虛弱怎麼辦，進度延後資金不足，怎麼辦」，當時文香提及此事時，還一度淚灑記者會，崩潰表示：「前面盡心盡力拍攝，後面經費不足就會前功盡棄，老師很希望繼續拍攝下去，因為還有很多故事」，更強調：「文夏曾說唱歌是一生志業，有生之年會繼續唱」。

文夏1928年出生，小時候曾赴日讀書，返台後成立夏威夷音樂隊，當時台灣第一家唱片公司亞洲唱片發行的首張專輯，就是文夏的《飄浪之女》，與文鶯、文香、文雀、文鳳組成的「文夏四姊妹合唱團」，也是台灣第一個少女團體，闖盪歌壇的他出過近百張唱片，招牌歌曲包括《黃昏的故鄉》，《媽媽請你也保重》，更曾獲金曲獎特別貢獻獎肯定。