國寶歌王文夏因器官衰竭於昨（6日）晚於睡夢中辭世，享耆壽94歲，家屬透過台灣優質生命協會對外聯繫，並安排相關追思儀式。目前文夏的大體在一殯，採基督教儀式，無設置靈堂，告別式日期待訂，有確定日期會再對外公布。而過去文夏在秀場唱歌，跟黃西田、豬哥亮玩在一起，曾經還相約一起開酒店。

文夏曾組「文夏四姊妹」合唱團紅極一時，成員包括文鶯、文香、文雀、文鳳，跟著他一起出唱片、拍電影以及巡迴表演。其中，文香清純模樣擄獲了他的心，兩人從師生關係發展成戀人，兩人婚後育有兩個女兒，在工作上一起參加各項演出；有次文香生氣說，下輩子不想再和文夏在一起，但文夏卻回「我還是要娶妳！」

當時豬哥亮的節目《豬哥會社》有邀請文夏、文香兩夫妻，談起在秀場的趣事，當時大家都在歌廳工作，下了班也玩在一起，黃西田帶文夏兩個女兒幫忙和音，豬哥亮主持節目；文香說豬哥亮當時和他們夫妻提議，演員李滔、文夏、還有豬哥亮都是生了兩個女兒，起碼就有6個女生，這樣如果開酒店，都不怕被女服務生刁難，豬哥亮說生意不好還可以有爸爸去捧場，但這個玩笑話就惹文夏不高興，拒絕了豬哥亮，一旁的文香也說「不可能啦，怎麼可以讓自己的女兒去酒家上班。」文夏後來知道只是對方胡說開玩笑，也逗趣表示「只是倒酒就沒關係。」搞笑反應笑翻眾人。

文夏偕妻子文香上豬哥亮的節目。（圖／豬哥會社Youtube）

文香本來也有意往演戲方面發展，但文夏會吃醋，很怕妻子跟別的男生演戲牽牽小手，演著演著就演出感情，怕被別人娶走，所以跟妻子討論後只要她唱歌就好，坦言說光看老婆跟別人牽手就不願意了。