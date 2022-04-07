受惠於新產品及商用/電競NB需求暢旺，群電(6412)3月合併營收達38.68億元，創下單月歷史新高，儘管近期大環境變數不少，且第2季進入傳統淡季，群電表示，公司將力拚本季營收年增雙位數，受到台股重挫拖累，群電今天除息股價收低，未能順利填息。

雖然第1季為傳統淡季，但商用筆電、電競筆電產品需求強勁，且運用於HPC/AI的4000瓦伺服器電源和衛星通訊電源等新產品挹注，帶動群電營收無畏大陸疫情延燒封城停工，3月合併營收達38.68億元，月增28.8%，年增9.3%，打破傳統淡季創下單月歷史新高紀錄；累計第1季合併營收為104.93億元，年增5.1%，創下歷年同期新高，亦是單季歷史次高，優於市場預期。

群光電能表示，第1季在諸多產品線中，電競筆電及伺服器電源成長表現最為優異，營收年成長率均達雙位數以上，新產品衛星通訊電源於去年10月開始量產後，訂單規模快速提升，目前公司正努力備料及拉升產能以滿足客戶需求。

展望第2季，群電指出，近期大環境的不確定性持續上升，除了通膨惡化、俄烏的戰事延續外，中國的疫情擴大及封城等諸多管制，為全球的消費需求及供應鏈管理帶來雙重挑戰，加上進入電子業傳統淡季，預期品牌客戶將審慎保守應對，目前觀察到客戶對消費性產品展望較為保守，但伺服器、商用及電競筆電電源訂單穩定性仍高，且衛星通訊產品更高階的新機種將要投產，預期衛星通訊電源的營收貢獻在今年將顯著提升，本季營收將力拚雙位數年成長。

群電近年來群光電能致力於產品結構的調整，以商用及高階產品為主的雲端智能應用營收比重去年已突破4成，今年將朝5成邁進，除了能增強公司抵禦景氣波動的能力，更有助於公司整體獲利能力的提升。