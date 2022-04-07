台南小黃公車7日北門區「藍4」路線正式啟航。（張毓翎攝）

台南市政府2019年率全台之先，實施小黃公車服務，累計5萬多人搭乘，今年服務網絡擴展到海線，繼上周七股區路線開通後，7日北門區「藍4」路線正式啟航，民眾搭乘小黃公車除了滿足採買、就醫等需求，也可以透過藍4轉乘橘9至嘉義高鐵站。

台南市政府首創「小黃公車」機制，深入偏鄉地區，啟用至今邁入第4年，北門區小黃公車「藍4」路線上線後，總計有16條小黃公車，涵蓋沿海七股區及山上白河、楠西、玉井、龍崎、左鎮、大內區等9個行政區。

北門區小黃公車「藍4」今天啟航，台南市長黃偉哲、嘉義監理所長黃萬益、市府交通局長王銘德、北門區長張政郎、學甲區長張明寶等人出席見證。

黃偉哲表示，上周在七股開通3條小黃公車路線，今天在北門開通1條，下周還會再將軍區再開通2條，這項公共運輸服務的特點，為只要公車的費用便能享有計程車的舒適方便，且65歲以上的長輩持敬老卡坐車還免錢，歡迎大家多多利用。

王銘德表示，以往北門小蚵寮、西埔內、灰瑤港等村落居民想搭公車，得需步行10至30分鐘至濱海公路或市道171搭乘，因此這次規畫的「藍4」小黃公車路線，除了有固定對開3個班次，在「藍4」沿線站牌均可用預約方式搭乘，預約2人以上即發車。

市府交通局公共運輸處長吳俁之提到，將軍區「藍14」、「藍15」路線預計下周通車，今年上半年還將擴展至官田區、南化區等小黃公車路線，提供當地鄉親更便捷的交通服務。