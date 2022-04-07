為落實寵物管理及動物福利，農委會新設「寵物管理科」日前正式啟動，動團表示，動物保護與野生動物保育主責機關並不同，針對寵物的來源與棄養，寵物管理科非常需要與林務局緊密合作，將可能衍伸的問題防範於未然。

挺挺動物應援團創辦人劉偉蘋表示，貓狗等伴侶動物管理歸在畜牧處動保科，野生動物則歸在林務局，然而犬貓已經馴化已久，但還有許多鳥類、兩棲爬蟲、哺乳動物與其他被當成寵物飼養的各類動物並非都是有合法人工繁殖的寵物，例如農委會今日公告「海蟾蜍」為有害入侵種，海蟾蜍當初引進是為了防治甘蔗、香蕉與其他經濟作物害蟲，會造成外溢危害生態是因為有人當寵物飼養然後又棄養，可見寵物的來源以及飼養之後棄養所造成的外溢，都與生態環境有所連結。

劉偉蘋指出，寵物管理科有很多事情其實是牽涉到野生動物保育，這需要林務局給予協助，過去動保業務因為人力有限，只將心力放在犬貓，但，既然已經成立寵物管理科，寵物管理就不應只限於犬貓，盤點人力與問題後應該和相關單位協調，如此才會成立起名副其實的寵物管理機制，以確保被用為寵物的動物們的動物福利。

林務局表示，畜牧處執掌動物保護法(動保法)、林務局為野生動物保育法(野保法)的執行機關，依「動保法」第3條第1項第1款規定，動物指犬、貓及其他人為飼養或管領之脊椎動物；「野保法」第3條第1項第1款規定，野生動物指一般狀況下，應生存於棲息環境下之哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類、魚類、昆蟲及其他種類之動物。因此可簡易區別動保法以人為飼養之動物管理為主，野保法著重於野外棲息之野生動物保育。

林務局指出，由於國外輸入動物涉及面向廣泛，除可能入侵本土生態產生危害，亦有台灣飼養環境是否合適，或以展演為目的之動物園輸入案件，其場域涉及動物福利等議題，現類此輸入案件皆會同畜牧處共同審查，後續也將持續與畜牧處協調分工，以強化非本土物種輸入及國內寵物市場管理。