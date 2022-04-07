美股近日持續崩殺，尤其科技股市況更為險惡，不過「股神」巴菲特抱持危機入市理念，繼二月底連續買進西方石油大賺一票後，外媒披露，巴菲特旗下控股公司波克夏宣布買進惠普（HP）1.21億股股票、價值42億美元（約台幣1205億元），受此消息激勵，惠普盤後股價一度飆漲近10%。

路透報導，據最新申報文件顯示，波克夏本周買進惠普股票，持有11.4%股份，依惠普周三收盤價34.91美元計算，其價值約為42億美元。

以往巴菲特不碰科技股，不過自從2016年開始買進蘋果股票，6年來隨著股價暴漲，帳面獲利超過1000億美元，也讓股神想法改觀，這次又大動作買進惠普。

巴菲特今年頻頻出手，持股惠普為今年來第三筆投資案；3月21日以116億美元收購保險公司Alleghany，更是6年來最大手筆；而自2月底，巴菲特連續三周增持西方石油股份，持股累計14.6%、達1.364億股，價值超過70億美元。

美股首季創下兩年來最慘的一季，但能源股逆勢走高，受到國際油價狂飆，以及巴菲特加持，西方石油股價漲幅已超過98％傲視群雄，成為美股首季最大贏家，也為股神口袋賺飽飽。