高市府為搶救旗津觀光，共發放逾17萬旗津券給搭乘渡輪的遊客，盼刺激消費及活絡觀光，此舉成功帶動商機回溫，業績成長約5成。（柯宗緯翻攝）

高市府為搶救旗津觀光，共發放逾17萬旗津券給搭乘渡輪的遊客，盼刺激消費及活絡觀光，此舉成功帶動商機回溫，業績成長約5成。（柯宗緯翻攝）

高雄知名觀光勝地旗津，日前受到疫情衝擊，業績雪崩式下跌，商家苦不堪言。高市府為搶救旗津觀光，共發放逾17萬旗津券給搭乘渡輪的遊客，盼刺激消費及活絡觀光，此舉成功帶動商機回溫，業績成長約5成，攤商及商家都直呼「很有感」。

旗后商圈發展協會理事長陳昱宏指出，旗后商圈攤商比例高，旗津券帶動業績成長5、6成，他以自家經營的海產店為例也成長近3成，其中使用旗津券占比約一半，尤其假日使用旗津券的遊客也有變多。

陳昱宏指出，高市府從3月底開始到今年8月底，每周都會舉辦演唱會、沙灘活動，旗津券發送結束，但商圈已規畫在4月16日舉辦第三屆旗津吃通海活動，有限量雙倍券販售、百家店家參與，規畫在地特色文化體驗活動讓遊客感受屬於旗津島民的海派。

旗后觀光市場自治會會長陳清雄則說，過年業績跌落谷底相當慘，對比旗津券推出後，已助長業績回溫至少5、6成，盼旗津券發送結束後，市府還是要幫忙多推廣旗津，透過建設與活動多活絡旗津，全面恢復正常。

經發局指出，旗津券規畫渡輪、遊覽車團客及住宿等多元方案，其中「船好等你」搭渡輪送旗津券遊客方案，在鼓山、棧貳庫及前鎮等輪渡站發放，平日限量5000份、假日1萬份，只要付費或刷卡搭渡輪，每人每日可獲100元旗津券，活動自3月11日起發放至4月5日，總計發出逾17萬份，發放率約近95％。

經發局長廖泰翔表示，感謝民眾熱烈支持，不分平假日到旗津吃美食賞美景，以實際消費支持在地商家。旗津券可在當地消費使用至今年8月31日，市府已規畫周周有活動、優化觀光軟硬體建設等方案，持續幫助提升旗津商機。