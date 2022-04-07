女優粉的災難來臨！近日有網友滑Twitter發現，有不少知名日本AV女優Twitter帳號遭到大量凍結，而且這個數量還在增加當中，讓不少網友內心焦急萬分，替她們感到著急，不曉得帳號救不救得回來，紛紛討論這該如何是好，由於馬斯克已成為Twitter最大股東，關心此事的網友隔空呼喊馬斯克出面協助。

這次的凍結事發突然，成人網站有人發文指出，被凍結的女優帳號，似乎都集中在T-Powers和C-More兩間經紀公司，而且還都頗具知名度，列出了一長串被凍結名單，包括櫻空桃、JULIA、明里紬、宮島芽衣等多位大咖都在名單內。

對此，日本寫真女星白間美瑠6日現身說法，她的推特帳號已被凍結，失去了她近50萬追蹤數，就算她曾用小帳號，或是寫真專用的帳號都沒用，違規理由疑似是帳號有成人內容，一氣之下在IG狂罵，乾脆以後改經營Youtube就好了。

這起事件傳回PTT閒聊版，一經發布引起廣泛討論，今年剛當上Twitter最大股東的馬斯克，就頻頻被點名，「馬斯克聽說入主Twitter了」、「馬斯克A片不看日本的嗎」、「馬斯克救我」、「目前我會固定從推特存女優圖了，怕哪天帳號消失」、「怎麼可能跟馬斯克有關...歐美女優的都還在阿」。

The South African billionaire is one of the world’s richest people. Here’s how Elon made bank. pic.twitter.com/Bo6U9LjON0 — Popular Mechanics (@PopMech) April 2, 2022

關於馬斯克，身兼全球首富頭銜，近日將被提名Twitter擔任董事，據悉他手上擁有9.1%持股，任期將至2024年度股東大會屆滿。日前馬斯克才批評Twitter不尊重言論自由原則，還曾透露有意創造一個新社群媒體平台，因此被部分人士指出在他上任董事後將有所動作。