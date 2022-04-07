「國寶歌王」文夏睡夢中辭世 享耆壽94歲

「國寶歌王」文夏因器官衰竭於昨（6日）晚於睡夢中辭世，享耆壽94歲，家屬透過台灣優質生命協會對外聯繫，並安排相關追思儀式。文夏曾是最受歡迎的台語歌手，唱紅《黃昏的故鄉》、《媽媽請你也保重》以及《彼個小姑娘》，文夏還有「寶島歌王」的稱號，而私下的文夏超寵妻，他與小25歲老婆文香鶼鰈情深，雖然小倆口難免會鬥嘴，還讓文香生氣說，下輩子不要再和文夏在一起，不過文夏則霸氣回說：「我還是要娶妳！」

文夏曾組四女一男的「文夏四姊妹」合唱團，成員有文香、文卿、文麗、文鶯，是台灣最早流行樂團，其中，文香擄獲文夏的心，兩人從師生關係發展成為戀人，小倆口當年結婚時，文夏年屆40、文香只有16歲，小倆口打破年齡差距結為連理，由於文香7歲就參加歌唱比賽，向文夏學唱歌，因此，雙方父母很快就答應這門婚事。

文夏和文香夫妻鶼鰈情深，夫妻總是形影不離，儘管小倆口難免會鬥嘴，偶爾會吵架吵到不說話，但也是夫妻生活樂趣，有次文香生氣說，下輩子不想再和文夏在一起，但文夏卻回說：「我還是要娶妳！」文夏霸道寵妻言論，也讓58年夫妻情深全都露。

不過，文夏2019年因肺炎住院，住院期間發生遭看護餵毒事件，文夏一度昏迷長達5天，所幸文夏事後出席活動時，他精神和氣色相當好，雙手還能跟著音樂甩動，幽默的文夏還說：「人家都說『呷百二』，我才90歲，還有30年」，如今文夏卻在睡夢中辭世，留給外界無限感傷。

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