俄烏戰爭超過一個月，引發台灣對戰爭的恐慌。針對台海出事，美國、日本是否會出兵協防台灣，國民黨國際部主任、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正今日（7）表示，兩岸若開打在許多國家看來，就是「兩掛漢人網內互打」，這是延續2500年來的慣性，美國連烏克蘭都沒出兵了，這對台灣是很深的警醒。

根據香港媒體《中評社》報導，黃介正今日出席台灣國際戰略學會舉行的「烏克蘭戰爭效應，美日戰時會協防台灣嗎？」座談會。黃指出，所謂的「協防」分為廣義與狹義，也就是「你幫我打」或「你幫助我，我自己打」。

黃介正直言，若台灣所期待的是「武力協防」，那從這次烏克蘭的經驗可見，美國並沒有出兵，這顛覆了許多台灣人的想像，以為若兩岸開戰台灣只要搬椅子就好，因為美國會幫我們出面，所以我們不需要太緊張，反正「有大哥在」，

黃介正強調，戰爭不是一件浪漫的事，所以大家務必嚴肅看待。兩岸如果打起來，也許我們會認為是兩面旗子的鬥爭，或是生活方式的鬥爭，但在很多國家看來，其實就是兩掛漢人延續2500年來的慣性，繼續網內互打的延伸而已。