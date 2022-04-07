擁有現役壘球國手身分的「最強斜槓」市議員候選人蘇致榮，今（7）日在臉書PO出與台灣一哥盧彥勳及親哥哥經紀人盧威儒的合照。蘇致榮表示，他與盧彥勳是舊識，非常欽佩兄弟倆一路走來的心路歷程與對台灣網壇的付出，因此這次見面除了敘舊外，更把握機會請益體育政策。

蘇致榮說，盧彥勳從小就開始打網球，青少年時期曾拿下亞洲排名第一的殊榮，卻也曾面臨升學與體育的抉擇，這點他身為國手也深有同感。蘇致榮表示，目前高雄的三級運動與後續發展的銜接不順，導致很多人才外流，甚至是放棄體育夢想，讓他覺得非常可惜。蘇致榮認為，現在高雄有職棒、職籃隊伍，也有女排等業餘聯賽隊伍，未來他將會致力於體育人才培訓與媒合運動產業，保障體育人才的職涯發展，讓每一個有天份的小孩能無後顧之憂朝夢想前進。

盧彥勳是台灣史上第一位闖進網球四大賽八強的男單選手，更兩屆亞運摘金、五度叩關奧運，於去年東奧與郭婞淳共同擔任掌旗官，並於東奧結束後正式宣佈退役，退役後持續深耕網壇，籌辦國際網球學校，無私將20年經驗傾囊相授，培育更多人才。蘇致榮指出，盧彥勳退而不休，退居幕後作育英才的精神使他很感動，也帶給他很多啟發。蘇致榮也預告，除了黃甘霖、方昶詠、馮勝賢、盧彥勳之外，他會持續請益更多運動界的前輩，帶著這些寶貴的專業經驗精進高雄市的體育政策。