雲林縣今天新增的其中一例是案25990，曾出入北部八大場所，圖為他的足跡。（雲林縣政府提供）

案25443的足跡。（雲林縣政府提供）

案25670的足跡。（雲林縣政府提供）

雲林縣今（7日）新增2例（25581、25990）本土確診個案，2例（25443、 25670）外縣市確診者到雲林縣縣足跡個案。案25990曾出入北部八大場所，虎尾鎮揚子中學校今天（7日）全校預防性停課一天，雲林縣衛生局已安排3家醫院明天將對全校師生作PCR篩檢。

案25990居在斗六市，是揚子中學高三學生，2日有喉嚨痛症狀，5日因朋友（案24998，僑泰高中學生） 確診被匡列居家隔離並採檢，6日PCR結果是陽性。

衛生局回推其7天足跡，他3月29日到4月1日在揚子中學上課，2日搭高鐵到台北訪友，2日、3日涉足高風險場所。

案25990的CT值是22.5，匡列居家隔離69人，同校的1200名師生，衛生局已安排臺大雲林分院、若瑟醫院、雲林基督教醫院到校全面作PCR普篩。

案25581是住在外縣市的雲林縣民，在斗六市工作，2日曾在新北市接觸確診個案，5日身體不舒服，自行使用快篩檢測是陽性，自行到外縣市醫院採檢，採檢PCR結果也是陽性，目前收治於外縣市醫院隔離治療。

雲林縣7日新增案25443、案25670共2名外縣市確診者到雲林縣的足跡，案25443是高雄人，足跡在麥寮鄉、台西鄉；案25670是新北市人，足跡大多在斗六市、北港鎮。

衛生局長曾春美表示，中央流行疫情指揮中心6日放寬居家隔離措施，包括可1人1室、居家隔離可同戶、清消可共用衛浴。

她也呼籲，曾於高風險區活動或有接觸史的縣民，可自行購買家用快篩試劑或到6個衛生所包括土庫、古坑、林內、二崙、麥寮、水林鄉衛生所，或成大醫院斗六分院、雲林基督教醫院、若瑟醫院、中國醫藥大學北港附設醫院進行抗原快篩。

若出現呼吸道等相關症狀需做PCR（核酸檢測）可前往台大醫院雲林分院、成大醫院斗六分院、雲林基督教醫院、若瑟醫院、雲林長庚醫院、中國醫藥大學北港附設醫院等6大進行PCR採檢。